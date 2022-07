Incêndio consome autocarro no centro do Porto

Chamas foram controladas pelos Sapadores do Porto cerca de 15 minutos depois.

Um autocarro ardeu esta manhã no centro da cidade do Porto.O alerta foi dado às 07h13 para a rua Duque de Loulé, tendo as chamas sido controladas pelos Sapadores do Porto cerca de 15 minutos depois.O motorista conseguiu parar a viatura e os passageiros saíram ordeiramente do autocarro. Não há registo de vítimas.A rua Duque de Loulé encontra-se cortada ao trânsito. A viatura vai ser rebocada.No local chegaram a estar 19 operacionais, apoiados por cinco viaturas.