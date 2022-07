Gang de casais saca fortuna a mais de 70 idosos

Os maridos ficavam no carro a vigiar e aceleravam na fuga. Eram as mulheres a abordar os idosos, maioritariamente sozinhos em casa e frágeis, a quem davam a ‘cantiga do bandido’. Diziam ser médicas, assistentes sociais, do Banco Alimentar, da Misericórdia ou amigas de um conhecido, e entravam nas habitações a pretexto de dar a quarta dose da vacina da Covid-19, comida ou trocar notas velhas. Os casais apanhavam as vítimas durante a “caça” - semana que passavam em certo concelho, mapeando alvos e as melhores alturas para atacar. O gang fez “mais de 70 golpes”, de Norte a Sul do País, sendo certo que há muitas outras vítimas que não fizeram queixa. Burlas, furtos e roubos em que sacaram centenas de milhares de euros: só uma vítima ficou sem 100 mil euros em numerário. Tiravam ouro, notas e cartões bancários.Leia a notícia completa no Correio da Manhã