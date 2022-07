Boris Johnson não apoia nenhum candidato à sua sucessão no governo

Lista de candidatos à sucessão de Johnson já conta com 11 nomes.

O primeiro-ministro demissionário do Reino Unido, Boris Johnson, não vai apoiar nenhum dos candidatos à sua sucessão na liderança do Partido Conservador e do Governo, afirmando que o seu apoio poderia ser prejudicial. "Não quero prejudicar as hipóteses de ninguém", afirmou Johnson, que foi obrigado a demitir-se na quinta-feira devido aos sucessivos escândalos que atingiram o seu Governo.

A ministra dos Negócios Estrangeiros Liz Truss juntou-se entretanto à lista de candidatos à sucessão de Johnson, que já conta com 11 nomes.