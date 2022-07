Festival Super Bock Super Rock passa para o Parque das Nações

O festival Super Bock Super Rock vai ser realizado no Altice Arena, no Parque das Nações, em Lisboa, devido à atual situação de contigência que o País atravessa.

A informação foi avançada pela SIC Notícias.

"O trabalho de três anos foi para o lixo", disse o diretor da produtora Música no Coração, que organiza o festival. Luís Montez assume que tentou manter o festival no Meco, em Sesimbra, mas que tal não foi possível."Se o senhor primeiro ministro diz que isto pode pôr em causa a segurança das pessoas, quem sou eu", assumiu o organizador.Luís Montez assegurou que os bilhetes são válidos e que se mantêm os horários e cartaz do festival.Em atualização