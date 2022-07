Recluso com 28 condenações é agora condenado a dois anos de pena efetiva por agredir guarda prisional

Primeira condenação do homem aconteceu em novembro de 1977 por ultraje à moral pública.

Um recluso com 28 condenações foi julgado e condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Coimbra a dois anos de prisão efetiva, por agredir, em dezembro de 2019, uma guarda prisional no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

A sentença, a que a agência Lusa teve este terça-feira acesso, conta que o arguido, feirante, de 66 anos, já possuía "28 condenações, por crimes de múltipla natureza", cometidos em várias zonas do país, sendo que "o seu percurso criminal é muito longínquo - iniciou-se na década de setenta do século passado --", com a primeira condenação a ocorrer em novembro de 1977, por ultraje à moral pública.





A sentença do Juízo Local Criminal de Coimbra indica que o arguido "já esteve várias vezes preso, pela prática de elevadíssimo número de crimes, cujos factos subjacentes foram sempre, na sua maioria, gravíssimos (sobretudo ao nível das dezenas de crimes de roubo)", havendo ainda registo de crimes como ofensas à integridade física, condução ilegal, condução sob o efeito do álcool, falsas declarações, falsificação, detenção de arma proibida, contrafação ou desobediência.