Prisão preventiva para um dos seguranças detidos em operação da PSP em bares de Lisboa

Detido é suspeito de quatro crimes de roubo, seis crimes de ofensas qualificadas à integridade física e um de violação.

Um dos quatro seguranças detidos na madrugada de domingo numa operação policial em locais de diversão noturna de Lisboa ficou em prisão preventiva e os restantes sujeitos a apresentações às autoridades, disse esta terça-feira à agência Lusa fonte da PSP.

Os quatro seguranças fazem parte das sete pessoas que foram detidas no domingo durante uma operação do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da Divisão de Investigação Criminal, com a colaboração da 1.ª Divisão Policial, na zona do Cais do Sodré, Bairro Alto e Rua Cintura do Porto de Lisboa, que envolveu ações de fiscalização e buscas não domiciliárias.

Um dos quatro seguranças detidos ficou em prisão preventiva, sendo suspeito de quatro crimes de roubo, seis crimes de ofensas qualificadas à integridade física e um de violação, segundo adiantou à Lusa o comissário Artur Serafim, da PSP de Lisboa.

De acordo com a mesma fonte, dois dos seguranças ficaram sujeitos a apresentações trissemanais e proibidos de exercer funções de segurança privada e um deles ficou sujeito à medida de coação de apresentações semanais.

Em comunicado divulgado no domingo, a PSP explicou que, durante a operação, que decorreu entre as 23:30 de sábado e as 03:00 de domingo, foram detidos sete homens, cinco dos quais através de mandados de detenção, por se encontrarem indiciados de crimes de ofensas à integridade física qualificadas, roubos e posse de armas proibidas.

Os restantes dois foram detidos em flagrante delito por posse de produto estupefaciente e posse de arma ilegal.

Durante a operação, adiantou a PSP, foram apreendidas três soqueiras, uma pistola 6.35 mm e 27 munições, quatro bastões extensíveis, vários bastões artesanais e 12 doses individuais de haxixe.

Ainda no decurso desta operação foram encerrados quatro estabelecimentos de diversão noturna e elaborados diversos autos de contraordenação referentes à atividade dos estabelecimentos e oito no âmbito da atividade da segurança privada.

A PSP sublinhou que empenhou nesta operação várias valências, nomeadamente, Investigação Criminal, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata, Trânsito, Segurança Privada e Fiscalização, bem como a Unidade Especial de Polícia.

A presente operação contou também com a presença de magistrado judicial e com a colaboração da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

Estas ações, explica a PSP, visaram a prevenção e combate da criminalidade violenta e grave e o reforço do sentimento de segurança nas Zonas de Diversão Noturna.