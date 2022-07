Várias casas ardidas e diversas localidades evacuadas em Alvaiázere. Autarca fala em situação "muito complicada"

Reativações do incêndio ocorreram "com muita, muita força", segundo o presidente da Câmara da localidade.

O presidente da Câmara de Alvaiázere, João Guerreiro, afirmou esta terça-feira que várias casas arderam e que diversas localidades tiveram de ser evacuadas devido aos incêndios que estão em curso neste concelho do distrito de Leiria.

"Algumas habitações arderam e diversas localidades foram evacuadas", disse à agência Lusa João Guerreiro, salientando o facto de não haver registo de feridos.





Segundo o autarca, que falava à Lusa pelas 19h25, a situação no concelho "está muito complicada", devido às reativações do incêndio que iniciou na quinta-feira, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, que ocorreram "com muita, muita força".