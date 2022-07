Twitter processa Elon Musk após empresário rescindir acordo para adquirir rede social

Empresário afirma que Twitter violou o acordo ao não responder a pedidos de informação relativos a contas falsas ou spam nas plataformas.

O Twitter processou o bilionário Elon Musk, com o propósito de o forçar a seguir em frente com o seu negócio de compra da empresa de redes sociais. O processo pedido no Tribunal de Chancelaria de Delaware, surge após Musk ter afirmado numa carta ao advogado do Twitter que quer rescindir o acordo de aquisição da empresa por 44 mil milhões de dólares."Musk aparentemente acredita que - ao contrário de qualquer outra parte sujeita à lei contratual de Delaware - é livre de mudar de ideias, destruir a empresa, perturbar as suas operações, destruir o valor dos acionistas, e ir-se embora", disse o processo judicial.Na sexta-feira, o empresário disse que estava a rescindir o acordo porque o Twitter violou o acordo ao não responder a pedidos de informação relativos a contas falsas ou spam nas plataformas, o que é fundamental para o seu desempenho comercial.