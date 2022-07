Sismo de magnitude 1,7 sentido na ilha de São Jorge

Mais recente abalo foi sentido às 23h51 (00h51 em Lisboa).

Um sismo de magnitude 1,7 na escala de Richter foi sentido na terça-feira à noite na ilha de São Jorge, nos Açores, elevando para 299 os abalos sentidos pela população desde março, indicou o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Em comunicado, o CIVISA informou que o mais recente abalo foi sentido às 23h51 (00h51 em Lisboa), com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada), na freguesia de Santo Amaro, concelho de Velas, na ilha de S. Jorge.

De acordo com o ponto de situação realizado pelo CIVISA no final do dia de segunda-feira quanto à crise sismovulcânica na ilha de São Jorge, tinham sido contabilizados um total de 42.590 eventos de baixa magnitude e de origem tectónica.

A oito de junho, o CIVISA baixou o nível de alerta na ilha de São Jorge de V4 (ameaça de erupção) para V3 (sistema ativo sem iminência de erupção).

O sismo de maior magnitude desta crise (3,8 na escala de Richter) ocorreu a 29 de março.