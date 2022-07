Nove feridos em colisão entre um autocarro e um carro no Porto

Pelo menos duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Santo António.

Uma colisão entre um autocarro e um carro provocou esta manhã nove feridos ligeiros. O acidente aconteceu antes das 09h00 na rua Bartolomeu Velho, no Porto.As vítimas são ao que tudo indica passageiros do autocarro. Pelo menos duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Santo António, no Porto.No local estiveram os bombeiros Portuenses, o INEM e também a PSP.