Homem de 30 anos detido em Barcelos com mais de 13 mil doses de droga

A GNR deteve, em Barcelos, no distrito de Braga, um homem de 30 anos por alegado tráfico de estupefacientes e apreendeu 13.080 doses de haxixe e 264 doses de canábis, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a GNR refere que, no âmbito de um inquérito por crimes de tráfico de produto estupefaciente, que decorria desde meados do ano 2021, foi possível apurar que o suspeito procedia à venda de droga a consumidores no concelho de Barcelos e nos concelhos limítrofes.

Na sequência da investigação, a GNR deu cumprimento, na segunda-feira, a quatro mandados de busca, duas domiciliárias e duas em viaturas, quer resultaram ainda na apreensão de 54.870 euros, três viaturas, duas balanças de precisão, uma faca de corte e centenas de sacos para acondicionamento de estupefaciente.

O detido, já com antecedentes por crimes da mesma natureza, foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Nova de Famalicão.

No decurso da ação, foi ainda constituída arguida uma mulher de 22 anos.