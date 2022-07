Tribunal decide entrega do corpo de José Eduardo dos Santos

Governo angolano contrata advogados para apoiar viúva Ana Paula dos Santos.

A decisão judicial sobre a entrega do corpo do ex-Presidente angolano José Eduardo dos Santos deverá ser tomada esta semana pela Justiça espanhola, depois de o resultado da autópsia, que afastou suspeitas de qualquer irregularidade, ter sido já comunicado à família.









Fonte judicial disse à Lusa que o juiz que analisa o processo foi muito claro na afirmação de que o corpo só será entregue a uma das partes após essa decisão, sendo que é possível que as autoridades judiciais queiram fazer novas audições à família antes de decidirem a quem entregam o corpo.

Recorde-se que parte da família recusa que o funeral de Eduardo dos Santos seja realizado em Luanda. Uma reunião entre os familiares e uma delegação do Governo angolano para desbloquear o processo, no sábado, terminou sem qualquer resultado e o cenário neste momento é de “rutura quase total” entre as partes. O Presidente João Lourenço já admitiu pedir a intervenção do Governo de Espanha para enviar o corpo para Luanda se não for possível um acordo com a família.