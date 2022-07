Segurança nos fogos: Os conselhos da Proteção Civil para proteger a sua casa

É recomendado ter bem presente o plano de atuação a seguir caso a sua habitação esteja ameaçada por um incêndio.

Perante a ameaça de um incêndio é recomendado ter bem presente o plano de atuação a seguir para garantir a sua segurança, a dos seus familiares/vizinhos, mas também a da sua casa.

Há uma série de recomendações e conselhos da Proteção Civil que devem ser sempre recordados, em especial durante o verão e os dias de maior calor, quando o risco de incêndio é mais alto, para garantir que a sua habitação está o mais protegida possível contra um eventual fogo que a possa afetar.

Conheça as recomendações da Autoridade nacional de Emergência Proteção Civil (ANEPC) e saiba que medidas adotar



Relacionadas Homem detido após ser visto a atear fogo em Montemor-o-Novo Sabe como deve atuar perante um incêndio? Veja os conselhos da Proteção Civil Incêndio de Faro chega a Loulé e ameaça casas de luxo Prevenção:

- Mantenha os terrenos em redor da casa limpos de lixo, entulho e mato. Mantenha arbustos e árvores devidamente arranjados, cortados e podados

- Tenha as saídas de cada divisão e de cada edifício desimpedidas e todas as passagens e acessos sem qualquer bloqueio. Garantir que todas as portas para saídas se abrem facilmente

- Ter escolhido e identificado os caminhos de saída a seguir e combiná-los com a família

- Da mesma forma, combinar com os familiares e vizinhos os pontos de encontro comuns em caso de evacuação

- Manter juntos, em local seguro e de fácil acessos todos os documentos importantes do agregado familiar, incluindo dos animais de estimação, para que sejam facilmente recolhidos em caso de retirada de casa. Pode também optar por ter cópias de documentos na casa de um familiar ou guardá-las num cartão de memória

- Preparar um kit de evacuação com: estojo de primeiros socorros, medicação (incluindo a que toma habitualmente), água e comida não perecível (enlatados, por exemplo), produtos básicos de higiene pessoal, uma muda de roupa, rádio, lanterna e apito, algum dinheiro e uma lista de contactos de familiares, amigos e vizinhos.





Perante a aproximação de um incêndio:

- Avise os seus familiares do mesmo agregado e os vizinhos

- Ligue para o 112 ou 177 (caso se trate de incêndio florestal)

- Mantenha a calma

- Retire o seu veículo das vias de acesso ao local onde o fogo está a lavrar, para não dificultar o trabalho das forças de socorro, emergência e segurança ao chegarem

- Se detetar pessoas que pratiquem comportamentos de risco ou apresentem comportamento suspeito, avise as autoridades competentes

Dentro da habitação:

- Retire de perto das janelas todo o material inflamável, tal como sofás e cadeiras, mobiliário cortinados e cortinas, carpetes e tapetes

- Feche todas as portas e janelas, para evitar fenómenos de convecção na eventualidade do fogo chegar à habitação

- Tape todas as frestas de portas e janelas com panos húmidos e toalhas molhadas

- Desligue o gás e, se possível e com condições de segurança, retire botijas de gás e leve-as para local seguro. Um exemplo é mergulhá-las dentro de tanques de água, para minimizar o risco de explosão no fogo



No exterior da habitação:

- Retire lenha, lonas e todo o material inflamável/explosivo da zona circundante à casa

- Retire mobiliário de jardim, cadeiras e mesas dos alpendres

- Verifique que todos os acessos ao exterior e saídas estão desimpedidos

- Molhar telhados e paredes da casa, especialmente no lado do qual o fogo se próxima. Regue todo o terreno pelo menos 10 metros em volta de casa, tendo cuidado de molhar árvores, arbustos e sebes ao redor da habitação.

- No caso de haver pequenos focos de incêndio, e se não correr perigo, apague-os com água, terra ou ramos de árvore verdes





Em caso de evacuação preventiva da habitação:

- Mantenha a calma e siga as indicações dadas pelas autoridades e forças de socorro

- Não volte para trás e não recolha objetos desnecessários para levar consigo

- Leve apenas o kit de evacuação/emergência preparado anteriormente

- Feche portas e janelas quando sair de casa e tape quaisquer aberturas para o exterior, como grelhas de ventilação ou condutas, que podem permitir entrada de faúlas para o interior

- Use roupa que proteja o corpo das chamas e do calor, caças, camisolas de manga comprida, luvas e lenço preferencialmente húmido na cara para proteger a cara do calor e evitar a inalação de fumos. Evite vestuário de material sintético

- Leve o seu animal de estimação consigo

- Tomar o caminho de saída mais seguro (seja da habitação, seja do local em risco), o que tiver menos fumo e calor. Se não tiver outra hipótese, e tiver que atravessar uma zona com fumo, faça-o deslocando-se o mais próximo possível do chão

- Dirija-se para o local de abrigo, refúgio coletivo ou ponto de encontro definido, sem nunca voltar atrás ou para a habitação até que seja dada ordem em contrário

- Usar o telemóvel só em caso de o seu uso ser absolutamente imprescindível





Em caso de confinamento na habitação (caso não seja possível sair de casa para fugir ao fogo):

- Manter a calma

- Proteger corpo e rosto com vestuário adequado e seco, de manga comprida, não sintético. Usar lenço para tapar a cara e evitar inalação de fumos.

- Afastar cortinas, cortinados e sofás de perto das janelas e retirar todo o material potencialmente inflamável do exterior da habitação (lenhas, lonas, mobiliário de jardim, etc.)

- Desligar e retirar para local seguro as bilhas de gás. Por exemplo, pode colocá-las num tanque, submersas com água

- Regar todo o espaço envolvente à habitação, molhando também telhados e paredes

- Fechar portas, janelas e aberturas para o exterior, colocando panos e toalhas molhados nas frestas e aberturas

- Afaste-se das paredes e procure abrigar-se numa divisão no extremo oposto da casa em relação ao sítio a partir do qual o fogo se está a aproximar

- Se tiver animais de companhia, coloque-os numa única divisão e preferencialmente acompanhados. Não os solte para a rua

- Utilize o telemóvel apenas se imprescindível. Mantenha-se informado sobre as instruções e recomendações das autoridades e forças de socorro difundidas nos órgãos de comunicação social e noutros canais próprios.

- Espere que o fogo passe de, só depois, verificar se há focos de incêndio no redor da casa e no telhado