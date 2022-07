Proteger idosos nos incêndios: Conheça os conselhos para a segurança dos mais velhos

Grupo populacional é dos mais vulneráveis ao calor. Em casa ou em lares, há medidas a cumprir.

Os idosos e as pessoas com 65 ou mais anos são um dos grupos populacionais mais vulneráveis aos efeitos do calor e por isso, com a chegada do tempo quente e da época de incêndios, estão perante um risco acrescido.

Muitas vezes em situação de maior isolamento, em especial nas zonas rurais, e com mobilidade mais reduzida há conselhos das autoridades que devem ser tidos em conta para garantir uma maior segurança aos idosos.

A Associação Portuguesa de Segurança (APSEI) e a Proteção Civil listam alguns comportamentos que devem ser adotados.

Medidas gerais a adotar em casa:

- Sempre que seja possível, ter o quarto do idoso ou pessoa vulnerável no rés-do-chão, de forma a facilitar uma eventual situação de evacuação

- Instalar detetores de incêndio e/ou de fumo, sem esquecer também zonas exteriores à casa, como a garagem, ou um anexo, por exemplo

- Instalar um sinal de alarme. O idoso ou pessoa vulnerável pode estar a dormir perante um incêndio que se aproxima e, ao invés de despertar, pode perder a consciência com os fumos inalados

- Opte também por alarmes com vibração e luzes. Muitas vezes, os idosos têm problemas de audição e estes equipamentos permitem contornar esta situação

- Ter treinada uma simulação de incêndio e definido um plano que indique o percurso e caminhos a fazer para abandonar a residência em caso de situação de emergência com o fogo

- Ter uma lista de contactos de emergência. Deve garantir-se que o idoso ou pessoa vulnerável tem alguém que o ajude caso necessite de auxílio e que desloque à habitação em situação de emergência. No caso da pessoa designada não estar disponível, ter sempre a certeza de que existe outra que possa vir em auxílio

- Os números de emergência e contactos para auxílio devem estar perto do telefone e gravados na memória do telemóvel

- Manter todos os acessos, portas, janelas e saídas completamente desimpedidos. Os idosos têm maiores dificuldades de mobilidade e deve garantir-se que têm um caminho para eventual evacuação preparado. A porta de entrada, por exemplo, não deve ter degraus

- O idoso deve ter um telemóvel sempre próximo de si. Caso fique em situação de maior risco, exposto ao incêndio ou encurralado, poderá ligar aos bombeiros para pedir ajuda

Medidas a dotar em lares, equipamentos residenciais e centros de dia:

- As instituições deste tipo que acolhem idosos têm por regra um plano de emergência definido para situações de incêndio. Os utentes devem conhecê-lo e estar ao corrente do que fazer

- Garantir alarmes de emergência e detetores de incêndio

- Garantir que zona de circulação de pessoas com mobilidade reduzida é feita no rés-do-chão. Se circularem também em pisos superiores, o lar deve possuir um espaço próprio de refúgio que permita aos utentes refugiarem-se até que chegue ajuda

- Garantir que o número de funcionários presentes, mesmo durante a noite, é o suficiente para garantir que todos os idosos conseguem sair do lar em caso de necessidade

- Ter todas as saídas e acessos completamente desimpedidos e sem obstáculos. Não haver grades nas janelas

- Edifícios com mais de 50 pessoas têm de ter duas saídas de emergência, equipadas com barras antipânico e nunca a mais de 30 metros de distância de qualquer ponto do edifício

- Materiais potencialmente inflamáveis ou explosivos devem estar corretamente acondicionados e arrumados

Prevenção:

- Garantir que todos os corrimões estão seguros e que também existem no exterior, para facilitar eventual evacuação

- Ter iluminação indicada no interior e exterior das estruturas

- Garantir ventilação adequada de todos os espaços do lar

- Manter o espaço exterior o lar e zona circundante limpos, sem lixo, entulhos ou mato





Na aproximação de incêndio:

- Manter a calma

- Contactar o 112

- Respeitar todas as indicações dos bombeiros e forças de segurança e não dificultar o trabalho dos operacionais

- Desligar botijas de gás, recolher equipamento explosivo ou inflamável e colocá-lo em lugar seguro para não causar eventual explosão

- Fechar portas, janelas e outras aberturas para o exterior e tapar frechas com toalhas molhadas

- Molhar paredes do edifício, telhado e terrenos circundantes, num raio de 10 metros

- Se possível e não colocar maior risco, garantir que janelas não têm próximo cortinas, sofás ou mobiliário inflamável

- Usar o telemóvel apenas quando é imprescindível ou em qualquer caso de perigo/pedido de auxílio