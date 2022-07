Retiradas mais de 50 pessoas de aldeias em Pombal

Incêndio provocou alguns feridos ligeiros e um "grave", que está hospitalizado.

O incêndio de Pombal obrigou à retirada de mais de 50 pessoas de várias aldeias e à evacuação de um lar de idosos, disse esta quarta-feira à Lusa o presidente da câmara daquele concelho do distrito de Leiria.

"Ainda temos duas frentes de incêndio, mas a situação ficou mais calma esta manhã. Ontem [terça-feira] foram retiradas mais de 50 pessoas de aldeias na zona de Ramalhais e foi evacuado um lar de idosos. Montámos um serviço de logística, acolhendo as pessoas na escola Marquês de Pombal e contámos com o apoio psicológico de técnicas da Segurança Social", adiantou Pedro Pimpão (PSD).