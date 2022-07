Criança morre com tiro na cabeça após disparar arma do pai deixada na cozinha

Caso foi registado como homicídio e negligência, e vai ser investigado pelas autoridades.

Um menino de 9 anos morreu na noite desta segunda-feira, em São Paulo

, no Brasil, após dar um tiro na própria cabeça.



A criança terá encontrado a pistola do pai, de 32 anos, em cima do armário da cozinha, de acordo com a polícia.



Alguns minutos depois, os pais ouviram o disparo de uma arma de fogo. A mãe diz que encontraram a criança caída no chão, ensanguentada.



Segundo o depoimento do pai, no dia do crime terá guardado a arma em cima do armário da cozinha, mas com o travão de segurança acionado.

O menino foi transportado para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O caso foi registado como homicídio e negligência, e vai ser investigado pelas autoridades.