Carrinha cai no rio e fere mulher e criança em Baião

Vítimas foram transportadas para o hospital com ferimentos ligeiros.

Uma mulher, de 41 anos, e uma criança, de nove, ficaram feridas, esta quarta-feira ao início da tarde, na sequência de um acidente aparatoso na rua de Pena Curva, na freguesia do Gôve, em Baião.Segundo apurou o, a viatura despistou-se, embateu num poste e caiu de uma ribanceira, com cerca de 20 metros, tendo parado apenas no rio Ovil.Depois de socorridas no local as duas vítimas foram transportadas pelos Bombeiros Voluntários de Baião para o hospital de Penafiel.