Detido grupo suspeito de tráfico de droga na região de Aveiro e Gaia

Um grupo de 14 pessoas foi detido pela suspeita do crime do tráfico de estupefacientes na região de Aveiro e Gaia. Os suspeitos vão ser presentes, está quarta-feira, ao Tribunal da Feira.Os detidos, na sequência de uma operação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR da Feira, serão ouvidos em sede de primeiro interrogatório judicial. A maioria dos suspeitos tem antecedentes criminais.A investigação envolveu buscas, ao longo de vários meses, nos concelhos a norte do distrito de Aveiro e de Gaia.