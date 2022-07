Dois casais apanhados por furto de carros no Norte do País

Crimes ocorreram em Vila Nova de Gaia e em Braga.

Dois casais foram identificados pela GNR, em Vila Nova de Gaia e em Braga, por furto de veículos.

No caso de Vila Nova de Gaia, um veículo furtado no fim de semana estava a ser usado por um casal, ele de 38 anos e ela de 34, quando os militares da GNR os abordaram. O casal foi detido. Tinham um saco com fios de cobre e uma bateria de automóvel. O carro foi recuperado e entregue ao legítimo proprietário. Presentes ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto, o suspeito ficou sujeito a apresentações trissemanais no posto policial mais próximo da residência e a mulher com apresentações semanais.

Já no caso de Braga, o veículo tinha sido furtado em S. Paio de Arcos. O casal suspeito, ele de 39 e ela de 31 anos, foi identificado e constituído arguido. Numa busca domiciliária foram apreendidos 120 euros em numerário, um telemóvel e uma carteira. A GNR apreendeu ainda outro veículo, igualmente furtado, que tinha sido utilizado para o casal se deslocar até ao local do furto. Os factos foram comunicados ao Tribunal de Braga.