Presidente da República invade direto do Facebook de duas lojistas do Porto

Marcelo Rebelo de Sousa apareceu na Loja PatySaraWoman, Rua dos Vanzeleres, perto da Casa da Música no Porto.

Patrícia e Sara, sócias-gerentes de um cabeleireiro e pronto-a-vestir do Porto, têm o hábito de fazer diretos no Facebook para mostrar as novidades da sua loja e fazer algumas vendas online. Qual não foi o seu espanto quando no domingo à noite o Presidente da República lhes decidiu fazer uma visita.