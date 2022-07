Fogo obriga a evacuar localidade da Bemposta em Alvaiázere. Idosos trancaram-se em casa para não abandonarem aldeia

GNR e bombeiros deram ordem para evacuar depois das chamas terem chegado à aldeia com cerca de 25 casas.

A população das localidades de Bemposta e Almoster, em Alvaiázere, fugiram de casa com o avanço do fogo.





Apesar da ordem, os moradores insistiram em ficar. Vizinhos relataram ao CM que muitos idosos trancaram-se em casa para não saírem.

Apesar da ordem, os moradores insistiram em ficar. Vizinhos relataram ao CM que muitos idosos trancaram-se em casa para não saírem.



"Fugi só com esta cadela e deve estar tudo queimado. Estava tudo a arder", dia Ana Gomes Antunes, de 69 anos. Fugiu com a vizinha porque "não havia nada a fazer" e hoje dorme em casa de familiares.



Rita Vale fez o mesmo. O desespero na voz embargada demonstra bem a aflição que viveu durante a tarde desta quarta-feira. Aos 41 anos fugiu com os filhos e o marido. "Não ficou ninguém. Ninguém sabe o que ficou lá" diz em desespero.

A zona está sem luz. O fogo, intenso e de grandes dimensões, não permite aceder a outra parte da aldeia onde já existirão casas queimadas.