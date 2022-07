Festival SBSR regressa hoje após dois anos de pausa e volta a Lisboa

Organização alterou o lugar para o Parque das Nações, devido ao estado de contingência do país.

O festival Super Rock regressa esta quinta-feira, após dois anos de pausa devido à pandemia da Covid-19, e volta a trocar o Meco por Lisboa, um regresso forçado pela declaração de estado de contingência decretado pelo Governo.

Este ano, o festival Super Bock Super Rock (SBSR) deveria regressar à Herdade do Cabeço da Flauta, uma zona arborizada, entre a lagoa de Albufeira e a praia do Meco, no concelho de Sesimbra, após dois anos de pausa forçada.





Na terça-feira, porém, a dois dias do início, a organização anunciou que o festival seria transferido para o Parque das Nações, em Lisboa, tendo em conta a declaração de estado de contingência vigente no país pelo elevado risco de incêndio e a consequente proibição de realização de quaisquer atividades em zona florestal.