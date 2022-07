Greve na IP hoje deverá causar perturbações na circulação ferroviária

Este é o segundo dia de greve depois de a CP ter suprimido 903 das 1.274 ligações na terça-feira.

A greve de trabalhadores da Infraestruturas de Portugal (IP) deverá causar esta quinta-feira perturbações na circulação ferroviária nos serviços da CP - Comboios de Portugal e da Fertagus.

De acordo com a informação vinculada pela Infraestruturas de Portugal, na sua página na internet, "no seguimento do aviso prévio de greve apresentado pela APROFER - Associação Sindical dos Profissionais do Comando e Controlo Ferroviário, para o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 12 de julho e o período compreendido entre as 00h00 e as 24h00 do dia 14 de julho, informamos que poderão verificar-se perturbações na circulação ferroviária".

Este é o segundo dia de greve dos trabalhadores da IP, depois de na terça-feira, a CP ter suprimido 903 das 1.274 ligações programadas entre as 00h00 e as 22h00, devido à greve, indicou à agência Lusa fonte oficial da empresa.

A IP, empresa gestora da rede ferroviária, indica que durante a greve "garantirá a abertura de 30% do seu canal ferroviário para o serviço Urbanos -- Lisboa e Porto, e 25% para as restantes circulações, nos termos dos serviços mínimos acordados com a referida associação sindical".