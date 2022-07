Idoso cai para as chamas ao ajudar bombeiros em Palmela

O incêndio de grandes dimensões que deflagrou esta quarta-feira em Palmela, e que ao fecho desta edição lavrava em direção ao concelho de Setúbal com 500 operacionais no terreno, fez 10 feridos, dos quais cinco são bombeiros. Quatro pertencem à corporação do Pinhal Novo. Entre os feridos há ainda um militar da GNR.Saiba mais em Correio da Manhã.