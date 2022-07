"Achei que ia morrer": Condutor mostra chamas descontroladas na A29 em Albergaria-a-Velha

Um médico cirurgião contou ao CM que temeu pela vida na noite desta quarta-feira na A29. "Senti os pneus a derreter e tive de abrandar. Achei que ia morrer", disse o homem de 30 anos, acrescentando que teve de parar de gravar porque "tinha a cara e as mãos a queimar".O incêndio deflagrou na quarta-feira à tarde, pelas 12h54, no lugar da Senhora da Ribeira, na freguesia de Pinheiro da Bemposta, em Oliveira de Azeméis, e a instabilidade do vento fez com que chamas chegassem a Albergaria-a-Velha e Estarreja.

A A1, A29, A25 e Itinerário Complementar 2 (IC2) chegaram a estar cortadas devido ao incêndio, também no distrito de Aveiro, e que alastrou para os concelhos vizinhos. O incêndio consumiu duas fábricas no concelho de Albergaria-a-Velha, revelou na quarta-feira à noite o presidente da primeira dessas autarquias do distrito de Aveiro.