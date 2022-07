Mulher morre em ritual de bruxaria na Murtosa

Terá sofrido ataque de epilepsia e caiu sobre fogueira que ateou.

Foi o fumo denso e negro, acompanhado de chamas nas traseiras de uma casa, a alertar os moradores de Laguínha no Bunheiro, Murtosa. Eram quase 21h00 de terça-feira e os habitantes das duas moradias não imaginavam que no meio do campo de milho estava a arder o cadáver de uma mulher de 50 anos.