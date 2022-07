Moradia de luxo em Cascais já está ao gosto de João Félix

Imóvel de dois pisos na Quinta da Marinha foi remodelado. Localiza-se a escassos metros da mansão de Ronaldo.

João Félix já tem à sua disposição a moradia que adquiriu em 2020, na Quinta da Marinha, em Cascais. As remodelações que o jogador do Atlético de Madrid tinha decidido fazer no imóvel foram entretanto concluídas e, segundo o CM pôde apurar, já está mobilado e decorado.

Localizada a escassos metros da mansão de 20 milhões de euros que Cristiano Ronaldo está a construir e que deverá estar concluída em 2024, a casa de João Félix tem dois pisos, vista de mar, uma arquitetura moderna e está rodeada de natureza.