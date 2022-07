Confirmada coima da CMVM de 2 milhões a Ricardo Salgado no Caso BES

Condenados tinham recorrido da decisão do CMVM que lhes tinha aplicado coimas de 4,75 milhões de euros.

Ricardo Salgado e outros ex-administradores do Banco Espírito Santos foram multados em 3,7 milhões de euros pelo Tribunal da Relação de Lisboa no âmbito dos recursos apresentados para contestar um processo saído da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) em 2021. A decisão acrescentou a suspensão parcial de coima a um dos arguidos e manteve intacta a coima de 2 milhões de euros que visou o antigo presidente.

Segundo o





esta quinta-feira, os condenados tinham recorrido para o Tribunal de Supervisão, em Santarém, da decisão do CMVM que lhes tinha aplicado coimas de 4,75 milhões de euros. O Tribunal de Santarém manteve em fevereiro deste ano a maioria das condenações, reduzindo as coimas para 3,7 milhões de euros. Os arguidos contestaram e foi assim que o caso chegou à Relação. Esta instância de recurso manteve a dimensão das coimas de Santarém, continuando, assim, intacta a coima de 2 milhões de euros que visou Ricardo Salgado neste processo sobre a violação dos deveres dos intermediários financeiros no que diz respeito à colocação de papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES) nos balcões do BES.

O Tribunal de Santarém manteve em fevereiro deste ano a maioria das condenações, reduzindo as coimas para 3,7 milhões de euros. Os arguidos contestaram e foi assim que o caso chegou à Relação. Esta instância de recurso manteve a dimensão das coimas de Santarém, continuando, assim, intacta a coima de 2 milhões de euros que visou Ricardo Salgado neste processo sobre a violação dos deveres dos intermediários financeiros no que diz respeito à colocação de papel comercial do Grupo Espírito Santo (GES) nos balcões do BES.

Expresso