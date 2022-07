Draghi vence moção de confiança mas Governo italiano continua em risco

Em causa está o boicote na votação do Movimento Cinco Estrelas (M5S), provocando uma crise na coligação.

O primeiro-ministro italiano, Mario Draghi, venceu esta quinta-feira uma moção de confiança no Senado, mas o futuro do seu Governo está em risco, depois de o Movimento Cinco Estrelas (M5S) ter boicotado a votação, provocando uma crise na coligação.

A moção de confiança passou com 172 votos a favor e 39 contra, mas os senadores do M5S - uma das principais forças políticas a apoiar o Governo de coligação, que inclui partidos desde a extrema-direita à esquerda - se terem ausentado, depois de terem anunciado a sua abstenção por não estarem de acordo com um decreto de ajuda social perante a crise, que consideram ser insuficiente.

Draghi deve reunir ainda hoje com o chefe de Estado de Itália, Sergio Mattarella, para decidir o futuro político do executivo, após ter anunciado que não estaria disponível para governar sem o apoio do M5S.