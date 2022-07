Presidente do Sri Lanka envia renúncia ao cargo por e-mail

Nos últimos dias, manifestantes ocuparam vários edifícios governamentais, exigindo a demissão dos principais líderes políticos.

O Presidente do Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, enviou esta quinta-feira, por e-mail, uma renúncia ao cargo de chefe de Estado dirigida ao presidente do parlamento, logo após aterrar em Singapura, disse um porta-voz do responsável parlamentar.

A carta de demissão foi reencaminhada para a Procuradoria-Geral do país para examinar os aspetos legais antes de ser formalmente aceite, adiantou a mesma fonte.

Rajapaksa chegou esta quinta-feira a Singapura num voo proveniente das Maldivas, depois de ter fugido do seu país, na sequência de uma vaga de protestos populares, segundo a agência francesa de notícias AFP.

As autoridades de Singapura afirmam que se trata de uma visita privada e que Gotabaya Rajapaksa não obteve asilo político.

O primeiro-ministro cingalês, Ranil Wickremesinghe, que tem estado a tomar decisões na qualidade de Presidente interino, impôs o estado de emergência e reforçou os poderes dos militares e da polícia.

Nos últimos dias, manifestantes ocuparam vários edifícios governamentais, exigindo a demissão dos principais líderes políticos, acusando Rajapaksa e a sua poderosa família política de ter desviado dinheiro dos cofres do Estado durante anos e de acelerar o colapso do país administrando mal a economia.

A família negou as acusações de corrupção, mas Rajapaksa reconheceu que algumas das suas políticas contribuíram para o colapso.

Vários meses de protestos atingiram um pico no fim de semana, quando muitos manifestantes invadiram a casa e o gabinete do Presidente e a residência oficial do primeiro-ministro.

Imagens de manifestantes dentro dos edifícios - a descansar em sofás e camas elegantes, a posar nas mesas e a percorrer ambientes opulentos - chamaram a atenção do mundo.

Na terça-feira, os manifestantes viraram a sua ira contra o primeiro-ministro, invadindo o seu gabinete em Colombo, depois de ter sido nomeado chefe de Estado interino pelo Presidente já em fuga.

Apesar da oposição das forças de segurança, que usou gás lacrimogéneo e canhões de água, a multidão entrou no edifício, agitando bandeiras do Sri Lanka, segundo a AFP.

"Vai para casa, Ranil! Vai para casa, Gota!", gritaram antes de irromperem no edifício do gabinete do primeiro-ministro.

A nomeação de Wickremesinghe como Presidente interino foi comunicada ao país pelo presidente do parlamento, Mahinda Yapa Abeywardana.

"Devido à sua ausência do país, o Presidente Rajapaksa disse-me que nomeou o primeiro-ministro para agir como Presidente, de acordo com a Constituição", disse Mahinda Yapa Abeywardana num breve discurso televisivo.

Além das instalações do primeiro-ministro, outros manifestantes invadiram a principal estação de televisão estatal, a Rupavahini, e interromperam a programação normal, que foi substituída por outros programas gravados.