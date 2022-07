"O comportamento dos operacionais tem sido notável", Marcelo Rebelo de Sousa sobre o combate às chamas

"É muito cedo e até agora o civismo tem funcionado", disse o Presidente da República sobre a ajuda mútua entre populações e civis.

O Presidente da República Marcelo Rebelo de Sousa deslocou-se esta quinta-feira ao hospital de São José para visitar um bombeiro que ficou ferido no incêndio de Palmela."O comportamento dos operacionais tem sido notável", começou Marcelo, em declarações aos jornalistas, acrescentando que a "capacidade de resposta tem sido muito rápida".Sobre previsões futuras para mitigar os incêndios em território português, o Presidente da República disse que "estamos ainda a meio do percurso", mas este "aponta para uma melhoria"."É muito cedo e até agora o civismo tem funcionado", referiu Marcelo Rebelo de Sousa, sobre a ajuda mútua entre populações e civis durante o combate às chamas.Ainda sobre os operacionais que têm estado no ativo nas últimas semanas, disse ainda que estes "merecem uma palavra especial".Marcelo Rebelo de Sousa pediu também mais civismo, mas relembrou que as Forças Armadas estão sempre disponíveis".Em atualização