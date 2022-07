10 conselhos para diminuir riscos respiratórios durante os incêndios e onda de calor extremo

- Proteger o nariz e a boca com máscara ou lenços húmidos.- Permanecer no interior das habitações, mantendo portas, janelas e tampas de lareiras fechadas. Também pode, se necessário, tapar frinchas existentes com panos molhados.- Utilize sistemas de purificação de ar, caso os tenha. Se tem ar condicionado, deve acionar a opção de recirculação de ar. No entanto, não use aparelhos elétricos se o incêndio é na sua habitação ou prédio - o melhor a fazer é sair imediatamente.- Se for necessário ir à rua, numa zona com fumo, utilize um pano molhado para tapar o nariz e a boca.- Caso a temperatura esteja muito elevada dentro de casa e não tenha ar condicionado, procure abrigo em outro local, evitando ao máximo as áreas de fumo.- Não fumar e ascender velas, ou qualquer outro aparelho que funcione a gás ou a lenha, caso permaneça em casa. O objetivo é evitar tudo o que pode aumentar a poluição dentro da residência.- Se tem de atravessar de carro uma zona com fumo, mantenha as janelas e os ventiladores fechados. No caso do veículo ter ar condicionado, este também deve ser ligado em recirculação.- Perante uma atmosfera com fumo, é importante respirar devagar, manter o controlo e não entrar em pânico.- Deve ter consigo a medicação de socorro (SOS). Se for necessário utilizar e, ainda assim, os problemas permanecerem, deve recorrer ao médico ou às urgências mais próximas.- As pessoas que sofrem de doença grave ou de outra situação que as debilite em situações de calor não devem participar do combate aos incêndios.A SPP também dá, mesmo que não esteja em regiões afetadas pelas chamas: