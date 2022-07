Drone da Força Aérea dos EUA despenha-se em campo de milho romeno

Um drone MQ-9 Reaper norte-americano despenhou-se esta quinta-feira num campo de milho a sul de 71º base aérea da Força Aérea romena, na cidade de Campia Turzii.

A aeronave não tripulada da Força Aérea dos EUA efetuava missões de treino naquela região da Roménia. Em declarações aos jornalistas, o ministro romeno da Defesa, revelou que a queda do drone não causou vítimas.

Segundo Vasile Dîncu, "[A Força Aérea dos EUA] está a realizar uma investigação" que "contará com a colaboração" das instituições de Bucareste. A Roménia, recorde-se, é um membro NATO e faz fronteira com a Ucrânia.Pouco depois do início da ofensiva russa contra território ucraniano encontravam-se a operar em Campia Turzii 5 drones MQ-9 Reaper.