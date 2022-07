Benfica oficializa contratação de Enzo Fernández que só sai por 120 milhões de euros

O médio argentino, de 21 anos, custa 10 milhões de euros aos cofres das águias mais 8M€ de objetivos.

O acordo aconteceu por 75 por cento dos direitos económicos de Enzo.A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD ("Benfica SAD") informa, na sequência do comunicado divulgado no passado dia 23 de junho de 2022, que está confirmado o acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros).