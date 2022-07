Guitarrista português Luís Coelho lança novo disco de originais

O artista está radicado em Xangai há 13 anos.

Radicado há 13 anos na cidade chinesa de Xangai, onde chegou para estagiar numa multinacional europeia, o guitarrista português Luís Coelho lançou esta sexta-feira o seu segundo disco de originais, em formato estendido (EP).

"É um EP mais introspetivo, mais melancólico. Baseado nas minhas raízes portuguesas", diz Coelho à agência Lusa, numa entrevista por telefone.

Composto por seis temas originais, o EP foi lançado nas plataformas digitais Itunes e Spotify, e conta com a participação do guitarrista português Ricardo Martins.

Num dos temas, chamado Fado Navegador, Luís Coelho une o género musical português a elementos tradicionais do Brasil e China, através da inclusão da guitarra acústica com cordas de nylon, usada na Bossa Nova, e o 'erhu', instrumento musical originário da China, de duas cordas e tocado com um arco.

"A minha ideia foi fazer a ponte entre estes três países: Brasil e Portugal, que têm uma ligação mais forte, mas também Portugal e China", resume.

No seu primeiro disco de originais, Inner Life Burst, publicado em 2018, Luís Coelho misturou rock progressivo instrumental e influências mediterrâneas. Neste novo EP, o músico optou por um som mais "cru, sem muitos arranjos e produção".

"É como se estivéssemos numa sala a ouvir a banda a tocar. É uma coisa mais despida", descreve. "Não há nada a esconder: aquilo que se ouve é o que é".

O português, de 40 anos, formou-se em Economia pela Universidade de Coimbra, mas quando questionado sobre o seu futuro profissional, responde assim: "A minha carreira é a música; já não há volta a dar".