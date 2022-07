Paga cerveja a homem alcoolizado e acaba esfaqueado a lutar pela vida

Homem tentou impedir desacatos, mas acabou por levar facada que perfurou um pulmão, um rim e o pâncreas.

Um homem, de 44 anos, que tentou acalmar um outro alcoolizado, num estabelecimento no concelho do Barreiro, pagando-lhe inclusive uma cerveja para fazer diminuir a tensão do momento, acabou brutalmente esfaqueado por este.