Cristina Ferreira (ainda) à espera de setembro

Diretora de ficção e entretenimento prometeu ajudar a reerguer a TVI, quando deixou a SIC, mas ainda não conseguiu.

Assinala-se este domingo precisamente dois anos desde que Cristina Ferreira bateu com a porta da SIC e assumiu o desafio de voltar à TVI como diretora de Ficção e Entretenimento. Na altura, prometeu ajudar a estação a reerguer-se e a vencer nas audiências, mas o caminho tem sido árduo. Junho foi especialmente difícil, com o canal a registar o pior mês do ano no que toca a resultados.