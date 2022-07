Calor continua para a semana

As temperaturas máximas vão continuar acima dos 30 graus em quase todo o País durante a próxima semana. As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera indicam máximas de 40ºC para Castelo Branco e Évora, 39 para Beja, 38 para Portalegre e Bragança e 37 para Vila Real. As mínimas vão baixar.