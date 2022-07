Polícia brasileiro mata oito pessoas, incluindo a própria mãe, a mulher e os filhos

Em seguida, ele foi de carro para a cidade de Céu Azul, a 61 km de Toledo, e assassinou outra filha, de 9 anos, e o filho, de quatro, que viviam com a avó materna, que nada sofreu. Ainda de acordo com o que a Polícia Civil (Judiciária), já apurou, Fabiano, após matar as crianças, regressou a Toledo e cometeu os restantes crimes.

Matou a própria mãe, de 75 anos, um irmão, de 50, e dois rapazes, de 17 e 19 anos, com os quais não tinha qualquer relação mas que tiveram o azar de cruzar com ele na rua. Por último, Fabiano tirou a própria vida.



Entre uma execução e outra, e durante as viagens entre Toledo e Céu Azul e volta à primeira cidade, Fabiano enviou mensagens a colegas e superiores, contando o que já tinha feito e o que pretendia fazer ainda, e a PM enviou reforços e fez bloqueios para tentar localizá-lo e prendê-lo antes que matasse mais alguém, mas o agente era muito experiente e não se deixou interceptar. A matança provocou um enorme choque na cidade e foi uma surpresa para a Polícia Militar, cujo comandante-geral, coronel Hudson Leôncio Teixeira, classificou Fabiano como um excelente polícia, que estava em processo de separação e tinha algumas dívidas mas não apresentava qualquer comportamento ou mesmo indício de problemas emocionais ou perturbações de ordem psiquiátrica.