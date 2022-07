Morreu Paul Ryder, baixista dos Happy Mondays

O baixista e membro fundador da banda Happy Mondays, Paul Ryder, morreu na manhã desta sexta-feira.

Shaun Ryder, irmão e membro da banda deu a notícia através da sua página do Twitter: "A família Ryder e os membros da banda Happy Monday estão profundamente tristes e chocados ao dizer que Paul Ryder morreu esta manhã".

"Sentiremos a sua falta", acrescentou Shaun Ryder.

Paul Ryder nasceu no Reino Unido e tinha 58 anos.

O baixista dos Happy Monday deixou um filho, Chico Ryder.





The Ryder family and Happy Mondays band members are deeply saddened and shocked to say that Paul Ryder passed away this morning



A true pioneer and legend. He will be forever missed ??



We thank you for respecting the privacy of all concerned at this time.



Long live his funk x pic.twitter.com/E8e7x4Tvcw