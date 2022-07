“Ninguém dorme há quase uma semana”: Moradores de Alvaiázere relatam terror com as chamas

Fogo chegou e levou tudo. Ficaram as cinzas.

Incêndios por dia

"Hoje ainda tenho medo. Estava completamente sozinha quando o fogo chegou. Levou-me tudo. Fiquei com a casa e nada mais", conta aoMaria da Piedade Pedro. Aos 80 anos encontramo-la com um balde entre as cinzas à procura de ramos queimados. "Preciso de lenha para fazer o peixe para o jantar. Nem lenha tenho. Perdi o pequeno olival que me ajudava a vender azeite e não tenho horta. Não sei como vou viver", desabafa ainda em choque com o que aconteceu na noite anterior na Aldeia da Serra, em Alvaiázere. Por aqui ardeu tudo, ficaram as casas.A estrada que atravessa a pequena aldeia ainda tem fumo na berma. Mais à frente, outra casa ardida rodeada por dezenas de árvores que agora são apenas carvão. Na Quinta dos Ciprestes as lágrimas caem da cara de Isaurinda Carmo. Aos 54 anos viu o trabalho agrícola praticamente destruído. "O fogo veio e levou tudo. Senti o cheiro a mel quando o fogo queimou todas as colmeias. É um pesadelo", desabafa, apontando para a encosta negra. "Ali ardeu uma casa e ali outra", acrescenta, referindo que "ninguém dorme há quase uma semana".Maria de Fátima Gaio, de 69 anos, conta história semelhante em Marques. Perdeu dezenas de árvores e a casa da mãe. "Nasci e cresci lá. Agora é apenas uma ruína."Manuela Correia, de 62 anos, vive na Bairrada e viu a casa do avô ser consumida pelas chamas. "Têm sido dias para esquecer, mas nunca se esquece na vida." São as palavras da mulher que viu o sítio onde cresceu ficar em cinzas.