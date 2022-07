Bancos cobram mais 26% só por uma conta

Aumento de comissões tem ajudado bancos a melhorar resultados, reconhece o BdP.

A manutenção anual de uma conta-pacote – que pode incluir, por exemplo, um depósito à ordem e um cartão de débito – aumentou, em média, para o conjunto dos bancos portugueses, cerca de 26%, comparando os valores em comissões cobrados no período pré-pandemia (57,33 euros) e no final do ano passado (72,21 euros).

