Jovens de 12 anos "brincam" com arma carregada e são travados pela polícia

Dois jovens de 12 anos foram abordados pela polícia depois de terem sido encontrados a brincar e a disparar uma arma carregada num terreno baldio em Volusia, na Flórida, EUA.Tudo aconteceu na passada segunda-feira. As autoridades retiraram a arma e levaram os jovens para a esquadra, impedindo que algo de mal acontecesse.O alerta foi dado por populares que "indicaram ter ouvido um disparo e foram verificar se alguém tinha sido ferido". Aos deslocarem-se ao local, os jovens apontaram a arma ao carro dos populares, ocupado por 2 adultos e 3 crianças, revelaram as autoridades, citadas pela ABC News.No momento da chegada da polícia, uma das crianças referiu que estavam autorizados a manusear a arma naquele terreno. "Alguém disse que tínhamos permissão para o fazer", salientou um dos jovens.Os jovens foram levados para a esquadra e acusados de posse e uso de arma de fogo com menos de 16 anos.De acordo com as autoridades, o rapaz que apontou a arma às testemunhas que relataram o incidente foi também acusado de agressão agravada com uma arma de fogo.