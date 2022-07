Quatro tiroteios separados deixam nove mortos na África do Sul

De acordo com as autoridades sul-africanas, os suspeitos estão a ser procurados.

Nove pessoas morreram na madrugada deste sábado em tiroteios separados este sábado na África do Sul. De acordo com as autoridades sulEm Thembelihle,na, um grupo de homens estava a jogar dados numa esquina quando foi atacado por assaltantes que dispararam contra eles. Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas."Quatro pessoas foram dadas como mortas no local no sábado, enquanto duas pessoas outras foram levadas para o centro de saúde mais próximo após terem sofrido ferimentos de bala", revelou a polícia sul-africana, citada pela Reuters.Num outro incidente separado também em Thembelihle, um homem de 36 anos foi morto a tiro depois de ter sido roubadoEm Khayelitsha, Western Cape, três pessoas foram mortas a tiro e, na mesma zona, um quarto incidente não relacionado fez uma vítima mortal a tiro.Cerca de 20 mil pessoas são assassinadas todos os anos na África do Sul, de uma população de cerca de 60 milhões.