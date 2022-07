Incêndio do Fundão já chegou à Covilhã

Oito meios aéreos e mais de 200 operacionais no combate às chamas.

Um incêndio deflagrou durante a tarde deste domingo em Castelo Branco no concelho do Fundão. No combate às chamas estão mais de 170 operacionais, 45 meios no terreno e oito meios aéreos.O fogo está a afetar uma zona de mato e já chegou à Covilhã.Em atualização