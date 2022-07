Descoberto morteiro na zona da Meia-Praia em Lagos

Polícia Marítima procedeu ao isolamento do local.

Um morteiro com 60 milímetros foi encontrado este domingo na zona nascente da Meia-Praia,numa zona sem vigilância no areal.O alerta foi dado por um popular pelas 11h00.A Polícia Marítima procedeu ao isolamento do local. Foi depois acionada uma equipa de inativação de explosivos da Marinha que se deslocou de Lisboa até ao Algarve. A operação foi coordenada pelo Capitão do Porto de Lagos, Pedro Palma.A detonação ocorreu de forma controlada.Desconhece-se até ao momento a origem do objeto militar.