Explosão de gás em apartamento faz dois mortos na Madeira

Uma explosão de gás num prédio em Machico, na Madeira, matou duas pessoas, um homem com 58 anos e uma mulher com 76 anos, e deixou três feridos, estáveis.O incidente terá ocorrido às 4h00 da madrugada desta segunda-feira.A explosão destruiu por completo dois apartamentos e deixou ainda vários danos numa terceira habitação.Os bombeiros de Machico e Santa Cruz, assim como a Polícia Judiciária estão no local.A Câmara Municipal e o Governo Regional estão a acompanhar o caso, disponibilizando assistentes sociais e psicólogos para os moradores que necessitem de apoio.Está a ser realizada uma avaliação por peritos que vão identificar se será necessários realojar algumas famílias.