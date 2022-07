Mulher seminua encontrada morta em casa em Lisboa

Uma mulher, de 67 anos, foi este domingo encontrada morta em casa, no Bairro Alto, em Lisboa, com sangue na zona da cabeça, num cenário suspeito que levou a Polícia Judiciária ao local.A mulher estava despida da cintura para baixo e o cadáver já apresentava sinais de decomposição. O alerta foi dado pelos vizinhos, pelas 13h00, que estranharam a ausência da mulher há mais de uma semana. Agentes da PSP foram acionados tal como elementos do Regimento de Sapadores de Lisboa. Os bombeiros tiveram de entrar por uma janela do primeiro andar da casa, que fica na Rua da Quintinha, em pleno centro de Lisboa, para acederem ao local.

Ao que oapurou, o corpo estava no chão entre a casa de banho e o corredor. O facto de haver vestígios de sangue na zona da cabeça e do corpo estar seminu levantou suspeitas, tendo sido chamada de imediato a Polícia Judiciária. Os inspetores recolheram vestígios e estão agora a investigar as causas da morte. Todos os cenários estão em aberto. A mulher pode ter sido vítima de uma queda acidental ou vítima de um crime.