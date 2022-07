Piloto André Serra tinha um processo contra a TAP

Piloto realizou uma formação e esperava assinar contrato com a companhia aérea portuguesa.

André Serra, o piloto português que perdeu a vida a combater um incêndio na região de Vila Nova de Foz Côa, na Guarda, tinha um processo aberto contra a TAP.Segundo a edição desta segunda-feira do Jornal I, o piloto realizou uma formação e esperava assinar contrato com a companhia aérea portuguesa. De acordo com o jornal, o piloto chegou a pedir 30 mil euros emprestados para poder pagar a formação.No entanto, e devido à Covid-19, a TAP acabou por não realizar o contrato de trabalho com André Serra.