Assaltantes roubam joias avaliadas em 100 milhões de euros de veículo blindado

Donos das joias roubadas serão reembolsados.

Um grupo de assaltantes roubou joias no valor de 100 milhões de euros de uma carrinha blindada, na Califórnia, EUA. A joalharia estava a ser transportada no veículo de segurança após terem estado em exposição no dia 10 de julho, confirmou Dana Callahan, porta-voz da segurança da Brink, ao

Brandy Swanson, diretor do espetáculo joalharia de San Mateo, disse que dos 30 sacos com joias que estavam dentro da carrinha, 25 foram roubados pelos assaltantes, estimando um prejuízo superior a 100 milhões de euros.

Callahan, no entanto, contestou o número estimado de prejuízo. "De acordo com as informações que os clientes nos forneceram antes de enviarem os seus artigos, o valor total dos artigos em falta é inferior a 10 milhões de dólares", disse Brink numa declaração. "Estamos a trabalhar com a aplicação da lei, e reembolsaremos totalmente os nossos clientes pelo valor dos seus bens que foram roubados, de acordo com os termos do nosso contrato".

Laura Eimiller, porta-voz do FBI em Los Angeles, disse que o roubo teve lugar na cidade de Lancaster, quando a carrinha se dirigia de San Mateo para um evento no Centro de Convenções de Pasadena, EUA.

New York Post.